Brasile: Bolsonaro ridimensiona il consiglio ed estingue il forum nazionale del lavoro (3)

- Il consiglio nazionale sul lavoro è l'ultimo degli organi consultivi a essere ristrutturato o estinto da parte del governo di Jair Bolsonaro. Lo scorso 22 luglio il governo aveva ridotto la partecipazione della società civile nel Consiglio nazionale sulla politica in materia di droga (Conad), oltre che i rappresentanti di settori medici, psicologici e scientifici. Con la disposizione il governo assume il controllo assoluto dell'organo che ha tra le sue funzioni l'approvazione del piano nazionale di politiche in materia di lotta al consumo di stupefacenti. Lo scorso 19 luglio invece Bolsonaro, aveva firmato un decreto che riduce la partecipazione di rappresentanti dell'industria cinematografica e della società civile nel Consiglio superiore del cinema, l'organismo istituzionale responsabile della stesura della politica nazionale per il settore. (segue) (Brb)