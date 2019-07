Usa: Senato conferma Kelly Craft nuova ambasciatrice delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Kelly Knight Craft nuova ambasciatrice Usa delle Nazioni Unite, ruolo diplomatico di alto profilo rimasto vacante da quando Nikki Haley si è dimesso alla fine del 2018. La conferma di Craft era quasi certa, grazie alla maggioranza repubblicana del Senato e agli stretti legami della sua famiglia con il leader della maggioranza Mitch McConnell. Nella sua udienza di conferma, Craft ha promesso di proseguire gli sforzi di chi l'ha proceduta per sollecitare le riforme presso l'organismo mondiale e combattere le risoluzioni e le azioni anti-israeliane da parte delle Nazioni Unite e delle sue agenzie affiliate. Durante il mandato di Haley, l'amministrazione Usa si è ritirata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e dall'Unesco per l'adozione di posizioni ritenute ostili a Israele. (segue) (Was)