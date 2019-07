Usa: Senato conferma Kelly Craft nuova ambasciatrice delle Nazioni Unite (2)

- I Democratici si sono opposti alla nomina di Craft, attualmente ambasciatrice degli Stati Uniti in Canada, pubblicando mercoledì scorso un lungo rapporto nel quale si delineano le scarse qualifiche ed esperienza per il ruolo di ambasciatore delle Nazioni Unite, ma anche il suo eccessivo numero di assenze durante l'incarico ad Ottawa. I Democratici hanno anche citato potenziali conflitti di interesse, in particolare i legami della sua famiglia con l'industria del carbone visto che suo marito, Joe Craft, è il direttore generale di Alliance Resource Partners, uno dei maggiori produttori di carbone del paese. (Was)