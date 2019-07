Brasile: Banca centrale riduce tasso di interesse al 6 per cento, valore più basso negli ultimi 33 anni (2)

- In una nota il Copom ha affermato che "dall'ultima riunione di giugno, c'è stato un consolidamento di uno scenario positivo che ha permesso di tagliare il tasso 0,5 punti percentuali". Il comitato ha segnalato la possibilità di ulteriori tagli affermando che il nuovo scenario "dovrebbe consentire un ulteriore adeguamento del grado di stimolo dell'economia", ma che tuttavia ribadisce che "le prossime azioni di politica monetaria saranno adottate a seconda dell'evoluzione dell'attività economica, dell'equilibrio dei rischi e delle proiezioni e aspettative sull'inflazione", afferma la nota. Per il 2019 il Consiglio monetario nazionale (Cmn) ha fissato un obiettivo di inflazione del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. L'Ipca, quindi, non può superare quest'anno il 5,75 per cento, né scendere al di sotto del 2,75 per cento. L'obiettivo per il 2020 è stato fissato al 4 per cento, sempre con un intervallo di tolleranza di 1,5 punti percentuali. (segue) (Brb)