Bilancio Roma: ok Aula a manovra, 60 milioni investimenti in 2020-2021, fondi a municipi per strade, scuole e parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dall'assemblea capitolina alla manovra di assestamento al Bilancio 2019-2021. L'ok è arrivato con 26 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto, alle 1:50 circa di notte. La manovra, pur salvaguardando gli equilibri di bilancio, in linea generale apporta maggiori risorse nel settore degli investimenti per 60 milioni di euro negli anni 2020-2021. Entrate aggiuntive vengono destinate ai municipi, in parte con avanzo di amministrazione per 8,9 milioni di euro e in parte con mutuo per oltre 19 milioni di euro nel 2019. Con i fondi ai municipi si prevedono interventi su settori in forte sofferenza come strade, aree verdi, mercati, centri anziani e strutture antiviolenza, ma anche e soprattutto scuole e asili. In questo ultimo caso i finanziamenti, in particolare, sono dedicati all'adeguamento alle normative antincendio e all'acquisto di attrezzature. "Chi ci accusa di fare una manovra principalmente tecnica invece che politica, fa passare per tecnica ciò che invece è corretta politica. E' vero che si creano debiti fuori bilancio, ma noi li riconosciamo subito e li paghiamo rispetto a chi ci ha preceduto e li ha scaricati sul futuro", ha detto l'assessore al Bilancio della Capitale, Gianni Lemmetti, per poi riassumere l'andamento degli ultimi tre assestamenti di bilancio capitolini e sottolineare che "sul titolo primo dal 2016 ad oggi la spesa è aumentata di 970 milioni con un incremento pari al 23 per cento. Sul titolo secondo nel 2016 la spesa era oltre 340 milioni, nel 2019 abbiamo stanziato oltre 1 miliardo". Per il presidente della commissione Bilancio e consigliere M5s Marco Terranova "questo assestamento è quasi perfetto e inviterei tutti a verificare la situazione di questa città, e dei suoi conti, da quando siamo arrivati noi ad oggi". Anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha partecipato al voto in Aula Giulio Cesare. (segue) (Rer)