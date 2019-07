Serbia-Francia: presidente Vucic riceve ambasciatore Mondoloni in visita commiato (3)

- Al termine dei lavori Vucic e Macron hanno tenuto una conferenza stampa congiunta in cui hanno innanzitutto ribadito l'impegno per una soluzione duratura della questione kosovara. Vucic ha definito "aperto e sincero" il colloquio con l'omologo francese. "Ho spiegato tutti i nostri problemi, innanzitutto riguardo alla soluzione del nodo del Kosovo", ha precisato ancora Vucic aggiungendo di aver chiesto alla Francia aiuto per il percorso europeo della Serbia e per la risoluzione della crisi kosovara. Macron ha annunciato un prossimo incontro con i leader di Pristina e Belgrado alla presenza del cancelliere tedesco Angela Merkel. (segue) (Seb)