Balcani: Serbia chiede a Macedonia del Nord estradizione ex combattente Uck Morina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Skopje non si è ancora espresso sulla possibilità di estradare l'ex combattente Uck, anche in considerazione della presenza nella coalizione governativa di partiti della minoranza albanese, che si sono espressi invece in difesa di Morina e hanno invitato l'esecutivo a non avallare le richieste di Belgrado. Il portale d'informazione "Klan Kosova" riferisce che il vicepremier macedone Bujar Osmani, esponente del partito albanese Unione democratica per l'integrazione (Dui), ha fatto sapere che intende visitare l'ex combattente Uck detenuto. "Morina dovrebbe essere liberato. E' realmente terrificante quello che sta accadendo, in quanto ciò riguarda i rapporti tra Macedonia del Nord e Kosovo", ha sottolineato Osmani. (segue) (Seb)