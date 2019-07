I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: ministro Integrazione Ue, con elezioni anticipate si rischiano ritardi su liberalizzazione visti - Nuove elezioni anticipate in Kosovo potrebbero ritardare ulteriormente la liberalizzazione dei visti nell'Unione europea: lo ha dichiarato al quotidiano "Zeri" il ministro per l'Integrazione Ue kosovaro, Dhuarta Hoxha, commentando la probabile prospettiva del voto anticipato dopo le dimissioni del premier Ramush Haradinaj. "I cambi di governo non sono buoni per il processo di integrazione europea", ha dichiarato Hoxha intravedendo una "possibile stagnazione" nei rapporti internazionali. Nonostante le probabili elezioni anticipate, ha concluso il ministro, "sono ottimista sulla liberalizzazione" che sarebbe una chiaro apprezzamento del lavoro compiuto dal suo ministero e dal Kosovo in generale in questi anni, avendo dato adempimento a tutti i criteri richiesti. (segue) (Res)