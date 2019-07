Kosovo: presidente Thaci avvia consultazioni con partiti minoranze nazionali su crisi governo

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha avviato le consultazioni con i partiti politici in seguito alla crisi nella coalizione di governo, successiva alle dimissioni del premier Ramush Haradinaj. Il capo dello Stato ha incontrato gli esponenti di due partiti politici kosovari che rappresentano le minoranze etniche del paese, rispettivamente Ktdp per la comunità turca e Vakat per quella di bosgnacchi. Thaci ha rilevato come siano necessari passi concreti in conformità con la Costituzione kosovara, al fine di avere un esecutivo funzionale il prima possibile. “Tale governo dovrebbe riflettere la volontà dei partiti politici per una nuova coalizione o un nuovo processo elettorale, dando stabilità al paese il prima possibile”, ha aggiunto Thaci. (segue) (Kop)