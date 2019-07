Kosovo: leader Ldk Mustafa, vinceremo elezioni a settembre

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) vincerà le elezioni anticipate di settembre: lo ha detto il leader del partito di opposizione, Isa Mustafa, scrivendo su Facebook in vista del probabile prossimo voto. "L'Ldk non formerà una coalizione con coloro che non lo meritano, ma non scivolerà nemmeno in un odio patologico contro qualcuno; in quanto le persone di ogni partito politico sono comunque cittadini del Kosovo, con idee differenti", ha dichiarato Mustafa. Il 3 agosto è intanto prevista l'elezione del nuovo leader del partito, nel corso della direzione generale in programma sabato a Pristina: l'ex presidente del Kosovo Fatmir Sejdiu ha annunciato che intende candidarsi per la leadership; mentre anche l'attuale leader dell'Ldk Mustafa intende correre per un nuovo mandato. (segue) (Kop)