Kosovo: leader Ldk Mustafa, vinceremo elezioni a settembre (2)

- "La Lega democratica del Kosovonon intende formare una coalizione di governo con il Partito democratico del Kosovo (Pdk), ma guarda a possibili alleanze con il Movimento Vetevendosje e con il Partito socialdemocratico (Psd)", lo ha detto il viceleader dell'Ldk, Lutfi Haziri, ribadendo la linea dello schieramento dell'opposizione in Kosovo in un'intervista al quotidiano "Zeri". Haziri ha accusato il Pdk di essere "un distruttore dei ponti di cooperazione", mentre per quanto riguarda la cooperazione con altri partiti il politico kosovaro ha spiegato che in ogni caso la decisione finale sarà presa dal Consiglio generale dello schieramento politico. (segue) (Kop)