Serbia-Russia: ministro Interno Stefanovic a colloquio con ambasciatore russo, focus su cooperazione

- Il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, è stato oggi a colloquio con l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Botsan-Kharchenko. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", al centro è stata la cooperazione serbo-russa in tutti i settori. Stefanovic ha inoltre ringraziato Mosca per la posizione a favore del rispetto dell'integrità territoriale della Serbia e per il sostegno rispetto alla richiesta di adesione all'Interpol del Kosovo. Stefanovic ha infine sottolineato la positiva collaborazione del ministero da lui guidato con le autorità di Mosca nel settore della sicurezza. L'ambasciatore ha confermato la positiva collaborazione con la Serbia in tutti i settori e ha ribadito il sostegno russo riguardo alla questione del Kosovo. (segue) (Seb)