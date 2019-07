I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: presidente Thaci, "pronto a indire elezioni anticipate" - Il presidente kosovaro Hashim Thaci si è detto pronto ad indire elezioni anticipate. Dopo aver incontrato oggi il capo della commissione elettorale centrale Valdete Daka, il presidente Thaci ha precisato che intende percorrere tutte le opzioni possibili nel corso delle consultazioni con i partiti "per trovare una risposta alla nuova realtà politica" in linea con l'articolo 95 della Costituzione kosovara. "Se i partiti politici non sono in grado di trovare una risposta a questa nuova realtà politica in un lasso di tempo ragionevole, sono pronto ad annunciare immediatamente nuove elezioni", ha dichiarato Thaci come riportato da un comunicato stampa. Secondo il presidente, Daka lo ha informato che la commissione elettorale centrale sarebbe in grado di organizzare elezioni in ogni momento. La stessa Daka, parlando ai giornalisti dopo l'incontro con Thaci, ha precisato che nel colloquio non è stata discussa una data per il voto in quanto prima vanno esplorate tutte le opzioni possibili. (segue) (Res)