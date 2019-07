Credito: UniCredit indaga su possibile violazione dei dati correlata a caso Capital One

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit sta indagando sulla possibilità di essere stata oggetto di una violazione dei dati che ha interessato ieri la banca Usa Capital One Financial. La banca italiana sta esaminando se una directory che si trova su un server cloud è stata raggiunta senza autorizzazione, scrive il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”. UniCredit, la più grande banca italiana, ha dichiarato in una nota di aver contattato le autorità competenti e di effettuare tutti gli approfondimenti necessari. "La sicurezza e la privacy dei dati sono le nostre priorità fondamentali in ogni momento", si legge nella nota. Ieri Capital One Financial ha dichiarato che un hacker ha avuto accesso alle informazioni personali di 106 milioni di persone che avevano fatto richiesta per carte di credito negli Usa e in Canada. La società ha poi rassicurato che la violazione dei dati ha avuto un impatto limitato sui clienti. (Was)