Nuoto: Raggi, ok da Cdm a candidatura Roma a Europei 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha approvato la candidatura di Roma per gli Europei di nuoto del 2022. "L'Italia in corsa per un grande evento internazionale. Parte la sfida", ha scritto su Twitter la sindaca della Capitale Virginia Raggi. (Rer)