Brasile: Bolsonaro firma contratto per avvio costruzione ferrovia nord-sud

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha partecipato questa mattina, 31 luglio, alla cerimonia per la firma del contratto di concessione per la realizzazione e gestione della ferrovia nord-sud, nel tratto tra il municipio di Porto Nacional, nello stato del Tocantins e il municipio di Estrela D'Oeste, nello stato di San Paolo. "Questa ferrovia è la spina dorsale del trasporto in Brasile. La realizzazione renderà il trasporto delle merci meno costoso, riducendo di conseguenza il prezzo finale dei prodotti per i consumatori, oltre a ridurre il consumo di gasolio e il numero di incidenti stradali", ha dichiarato il presidente nel suo intervento. La ferrovia è uno dei principali canali per il flusso commerciale della produzione agricola nel paese e si prevede che le operazioni per la costruzione della linea inizieranno entro la fine del 2019. (segue) (Brb)