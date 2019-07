Brasile: Bolsonaro ridimensiona il consiglio ed estingue il forum nazionale del lavoro (4)

- In questo modo il governo assume il controllo decisionale dell'ente. Lo scorso 31 maggio, lo stesso processo era avvenuto con il Consiglio nazionale dell'ambiente (Conama), principale organo consultivo del ministero dell'Ambiente, responsabile della definizione dei criteri per il rilascio delle licenze ambientali e degli standard per il controllo e il mantenimento della qualità ambientale. Un decreto del ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles, portò alla riduzione e modifica la composizione del corpo collegiale, che contava su 96 consiglieri, tra rappresentanti di enti pubblici e Ong, sarà ora composto da 23 membri a pieno titolo, incluso il suo presidente, il ministro Ricardo Salles. (Brb)