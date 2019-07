Nicaragua: rapporto Cepal, contrazione del Pil del 5 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) prevede un crollo del Prodotto interno lordo (Pil) del Nicaragua pari al 5 per cento nel 2019. Secondo lo studio presentato dalla Cepal ieri, 31 luglio, la caduta è causata principalmente dalla riduzione della domanda interna (consumi e investimenti). "Sebbene il paese abbia cercato di rilanciare l'economia approvando la riforma fiscale e quella previdenziale, queste hanno avuto un effetto limitato e insufficiente, soprattutto perché nell'attuale contesto recessivo hanno finito per complicare ulteriormente il panorama quanto ad affari e investimenti". "Inoltre aumentano i rischi di influenzare pratiche fiscali informali ed evasive". Nel complesso, rende noto la Cepal, l'economia dell'America latina e dei Caraibi crescerà dello 0,5 per cento nel 2019, frenata soprattutto dalla debole performance economica di Brasile e Messico. La Commissione ha rivisto al ribasso le stime di crescita in 15 dei 20 paesi della regione. Ad aprile l'organismo aveva previsto per quest'anno una crescita economica regionale dell'1,3 per cento. (Mec)