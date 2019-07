Difesa: Lockheed Martin vince contratto da 800 milioni di dollari per 14 F-16 alla Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore statunitense Lockheed Martin ha vinto un contratto da circa 800 milioni di dollari per produrre 14 aerei da combattimento F-16 per la Slovacchia: lo ha dichiarato il dipartimento della Difesa Usa in un comunicato stampa. "Lockheed Martin ha ricevuto un contratto da 799.955.939 di dollari per la produzione di aerei F-16", si legge in un comunicato. "Questo contratto prevede la produzione e il supporto di 14 aerei F-16 Block 70 della Repubblica slovacca", conclude il comunicato.(Was)