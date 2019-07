Brasile: Banca centrale riduce tasso di interesse al 6 per cento, valore più basso negli ultimi 33 anni

- Il Comitato di politica monetaria della Banca centrale brasiliana (Copom) ha deciso ieri, 31 luglio, di ridurre il tasso di interesse di base dell'economia (Selic) dello 0,5 per cento, portandolo dal 6,5 al 6 per cento annuo. Il Selic raggiunge così il livello più basso dall'inizio del regime di inflazione mirata instaurato nel 1999. La mossa della Bc era ampiamente attesa dagli analisti dei mercati finanziari. Da ottobre 2012 ad aprile 2013, il tasso era stato mantenuto al 7,25 per cento annuo ed era stato riadattato gradualmente fino a raggiungere il 14,25 per cento annuo a luglio 2015. Nell'ottobre 2016, la Copom ha nuovamente iniziato a ridurre il tasso di interesse di base dell'economia fino a raggiungere il 6,5 per cento annuo nel marzo 2018, da quando non aveva più subito modifiche fino ad oggi. (segue) (Brb)