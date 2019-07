Brasile: Banca centrale riduce tasso di interesse al 6 per cento, valore più basso negli ultimi 33 anni (3)

- Tenere il tasso di interesse Selic basso funge da stimolo espansivo in uno scenario di bassa attività economica. Il tasso di interesse più basso riduce il costo del credito alle banche private (tasso di sconto) e tende così a incoraggiare gli investimenti e, di conseguenza, la produzione e i consumi. Per tagliare il Selic, dunque l'autorità monetaria deve essere sicura che i prezzi siano sotto controllo e non siano in pericolo di aumento. Rialzando il tasso di interesse la Banca centrale contiene la domanda che fa pressione sui prezzi, poiché tassi di interesse più elevati tendono a far incrementare il credito e stimolare i risparmi. (Brb)