Usa: primarie Democratici, Biden e Harris protagonisti del secondo dibattito in tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il favorito alle primarie democratiche per la presidenza Usa, Joe Biden, affronterà in serata (ora locale) la rivale Kamala Harris nel tentativo di mettere in scena una rivincita dopo lo scontro esplosivo del mese scorso. In occasione del secondo dibattito televisivo tra i candidati democratici, Biden ha promesso un approccio più aggressivo con i suoi principali sfidanti - Harris della California e Cory Booker del New Jersey - che in precedenza lo hanno sfidato apertamente, in particolare su alcune sue posizioni in merito a questioni razziali. Harris aveva lanciato un duro attacco all'ex vicepresidente per essersi opposto al busing, ovvero il trasporto in bus con cui gli studenti di colore potevano raggiungere le scuole frequentate dai bianchi, e in merito a dichiarazioni recenti che celebravano i suoi precedenti rapporti di lavoro con due noti segregazionisti. (segue) (Was)