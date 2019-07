Bilancio Roma: ok Aula a manovra, 60 milioni investimenti in 2020-2021, fondi a municipi per strade, scuole e parchi (2)

- Nel dettaglio, sul fronte della viabilità, 1,2 milioni andranno per via Andersen, 1,2 milioni per via di Tor Vergata e altre strade nel Municipio VI, 1 milione per via Canale della Lingua e 715mila euro per via di Torrenova. A questi interventi si aggiungono anche stanziamenti per i lavori di pedonalizzazione e di messa in sicurezza dei sampietrini nel municipio XII. Nell'ambito delle aree verdi della Capitale i finanziamenti contemplano più parchi in diverse zone della città: si va dal parco della Serenissima a villa Celimontana, da villa Chigi a villa Lazzaroni, alla valle dei Platani di villa Borghese. Ancora è prevista la progettazione del mercato Gianicolense nel municipio XII e la riqualificazione dei mercati Labicano, Tor Pignattara, Tor Sapienza e Palocco. Fondi sono destinati anche alla manutenzione straordinaria del centro anziani in via delle Canapiglie, 186mila euro, e a quello distrutto da un incendio nel Parco delle Valli, come a un edificio in via Casal del Marmo e altri nel Municipio XV in cui sorgeranno centri antiviolenza. Ultime voci da segnalare, nel settore della cultura, 680mila euro per il Planetario e 800mila per il Teatro dell'Opera; nel settore del decoro e sicurezza risorse per l'installazione di telecamere di quartiere per il contrasto all'abbandono di rifiuti, alla criminalità e il commercio abusivo nel municipio X. (segue) (Rer)