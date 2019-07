Bilancio Roma: ok Aula a manovra, 60 milioni investimenti in 2020-2021, fondi a municipi per strade, scuole e parchi (3)

Roma, 01 ago 01:50 - (Agenzia Nova) - Al momento delle dichiarazioni in Aula Giulio Cesare, hanno annunciato voto contrario i gruppi capitolini di centrodestra, Fratelli d'Italia e Forza Italia, perché "questo assestamento è un passo indietro, neutralizza il senso politico di questa manovra facendola diventare un passaggio formale di scarsa trasparenza", ha chiarito il capogruppo di Fd'I Andrea De Priamo. Secondo il consigliere Francesco Figliomeni, Fd'I, inoltre "ci sono temi che il bilancio non affronta: ormai è sotto gli occhi di tutti l'accordo tra M5s e sinistra, ma noi vigileremo su quanto accadrà in futuro". Mentre per Davide Bordoni di FI, "è vero che si rispettano i termini di legge ma non si rispettano i cittadini che non vedono realizzate le opere che si aspettavano". Voto contrario anche dai dem perché "ci siamo trovati di fronte a una variazione tecnica - ha spiegato il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi -, rimangono le criticità croniche sottolineate anche dall'Oref e dagli uffici sul previsionale". Tutti i rappresentanti dei gruppi d'opposizione hanno rivolto "un ringraziamento sentito" alla vicepresidente vicaria dell'assemblea capitolina, Sara Seccia e tutti coloro che hanno lavorato alla lunga maratona. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata