Usa: Powell (Fed), taglio dei tassi “non è inizio di ciclo” (2)

- Dalle parole di Powell non sono però arrivati chiari segnale su ulteriori allentamenti, deludendo gli investitori tanto che l’indice S&P in pochi minuti ha perso circa 50 punti e il Dow Jones ben 400. I mercati finanziari avevano ampiamente previsto il taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale, che ha abbassato il tasso di riferimento sui prestiti nel range compreso tra il 2 e il 2,25 per cento. La Fed ha dichiarato che "continuerà a monitorare", aggiungendo che "agirà in modo appropriato per sostenere" un'espansione economica da record negli Stati Uniti. (Was)