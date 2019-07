Usa-Iran: Washington impone sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Zarif (2)

- "Gli Stati Uniti stanno inviando un chiaro messaggio al regime iraniano che il suo recente comportamento è completamente inaccettabile". La mossa contro il massimo diplomatico iraniano era stata anticipata dopo che Mnuchin aveva dichiarato, il mese scorso, l'intenzione del presidente Donald Trump di sanzionare Zarif. Le sanzioni sono state però rinviate dopo che i funzionari del dipartimento di Stato hanno avvertito che ciò avrebbe chiuso la porta agli sforzi diplomatici. Le sanzioni scattano in un momento particolarmente critico per le relazioni tra Stati Uniti e Iran, con Washington che attualmente sta cercando di formare una missione marittima multinazionale per proteggere il traffico marittimo nel Golfo Persico e combattere "l'aggressione iraniana". (Was)