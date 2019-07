Terrorismo: stampa Usa, morto il figlio di Osama Bin Laden

- Il figlio di Osama bin Laden, Hamza bin Laden, a lungo considerato l'erede della leadership di al Qaeda e che aveva ripetutamente minacciato di attaccare gli Stati Uniti, è morto. Lo riferisce la stampa statunitense, che cita alcuni funzionari. Hamza bin Laden sarebbe stato ucciso negli ultimi due anni, durante l'amministrazione Trump, ma la conferma della sua morte ha richiesto tempo, hanno detto i funzionari. Le fonti non hanno fornito i dettagli di dove o quando sarebbe morto il giovane Bin Laden o se gli Stati Uniti abbiano avuto un ruolo. Secondo il "New York Times" però il governo degli Stati Uniti avrebbe avuto un ruolo non meglio specificato nell'operazione che ha ucciso il giovane Bin Laden. (segue) (Was)