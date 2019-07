Ecuador: rapporto Cepal, stagnazione economica nel 2019 con Pil in crescita dello 0,2

- La Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) prevede una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) dell'Ecuador pari allo 0,2 per cento. Secondo lo studio presentato dalla Cepal ieri, 31 luglio, il paese vive una stagnazione a causa dello scenario internazionale e della scarsa attività economica interna. Inoltre, secondo la Cepal è necessario ancora adottare altre misure per riprendere un solido percorso di sostenibilità del debito dal momento che le spese correnti primarie sono aumentate del 16 per cento quest'anno, principalmente a seguito di un aumento degli acquisti di beni e servizi. (segue) (Brb)