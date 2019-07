Ecuador: rapporto Cepal, stagnazione economica nel 2019 con Pil in crescita dello 0,2 (2)

- Il governo, che lo scorso anno ha beneficiato di un prestito erogato dal Fondo monetario internazionale (Fmi), ha negoziato un accordo di servizio con il Fmi per acquisire maggiore capacità di manovra nella riduzione del debito e nella restituzione del prestito. Nel complesso, rende noto la Cepal, l'economia dell'America latina e dei Caraibi crescerà dello 0,5 per cento nel 2019, frenata soprattutto dalla debole performance economica di Brasile e Messico. La Commissione ha rivisto al ribasso le stime di crescita in 15 dei 20 paesi della regione. Ad aprile l'organismo aveva previsto per quest'anno una crescita economica regionale dell'1,3 per cento (Brb)