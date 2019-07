Sanità Lazio: M5s, maggioranza consiglio Regione boccia atti per prevenzione e lotta tumori

- "Oggi pomeriggio, in Consiglio straordinario regionale del Lazio sulla sanità, la maggioranza ha spazzato via anni di lavoro a favore della lotta ai tumori e alla relativa prevenzione, a danno innanzitutto dei cittadini". Così in una nota il M5s Lazio. "Il Consiglio regionale ha infatti respinto - si legge nella nota - alcuni nostri ordini del giorno, in alcuni casi già approvati in commissione persino dal partito di maggioranza, il Pd: una vera e propria strage, senza alcun beneficio per il Lazio. Ed un pugno nello stomaco verso i tanti malati, attuali e futuri, della nostra Regione". In particolare, spiega il M5s Lazio: "accordo di legislatura per la corretta ed uniforme presa in carico e cura del paziente oncologico e onco-ematologico: bocciato senza discussione e senza alcuna motivazione addotta. Ricordiamo che è un accordo scritto da 23 associazioni di pazienti oncologici, approvato all'unanimità dal Parlamento italiano. Contro questo ordine del giorno hanno votato contro anche i membri dell'intergruppo consiliare "uniti contro il cancro". Il secondo odg respinto riguarda, continua la nota del M5s Lazio il "potenziamento della rete oncologico geriatrica su tutto il territorio regionale ed adozione entro fine 2019 del Piano Oncologico Regionale: anche questo bocciato senza discussione e senza alcuna motivazione". Inoltre, "verifica dello stato di dotazione tecnologica delle strutture pubbliche e rinnovo delle apparecchiature di radioterapia oncologica su tutto il territorio regionale: bocciato senza discussione e senza alcuna motivazione. Tutti atti presentati dal nostro portavoce M5S Lazio, Davide Barillari. Accanto a questi, è stato bocciato anche l'ordine del giorno sul ripristino della Uos di prevenzione oncologica, presso Palazzo Baleani a Roma, per la diagnosi e le cure presso il centro di senologia del policlinico Umberto I, presentata dalla nostra portavoce Valentina Corrado". (segue) (Com)