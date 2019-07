Incendi: Coldiretti Lazio, al via accordo con Protezione civile regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia si impegnerà a predisporre progetti di aggiornamento periodici e a rimborsare completamente le spese sostenute dagli agricoltori per il consumo di carburante. Nell'accordo vengono concordate anche modalità di supporto e collaborazione per particolari emergenze e nel caso di eventi eccezionali di carattere nevoso. In tali situazioni i volontari dovranno intervenire con i loro mezzi agricoli per spargere il sale sulle strade e rimuovere la neve nelle zone di interesse pubblico. Dopo la firma del protocollo, David Granieri e Sara Paraluppi, presidente e direttore di Coldiretti Lazio, hanno scambiato simbolicamente le magliette con i due rappresentati dell'Agenzia regionale della Protezione Civile Giulio Fancello e Gabriella Casertano. "Desidero ringraziare la Protezione civile regionale perché si tratta di un protocollo molto importante che valorizza il ruolo multifunzionale delle imprese agricole e favorisce sia la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale sia la difesa dell'assetto idrogeologico messo a dura prova dai cambiamenti climatici", ha spiegato David Granieri, presidente Coldiretti Lazio. (Com)