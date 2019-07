Bilancio Roma: Celli (Civica), dietro assestamento rinvio di opere strategiche, M5s blocca Capitale

- Per la consigliera capitolina della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli, "quella a cui abbiamo assistito in questi giorni è una manovra di assestamento di bilancio che rispecchia in pieno la palude in cui è piombata l'amministrazione Raggi e di conseguenza la città". Celli spiega: "Un documento per cui non sono stati accettati i contributi delle opposizioni e di cui è interamente responsabile il M5s, che l'ha svilita a un'operazione contabile, con l'inserimento in bilancio di somme spese per esigenze sopravvenute (cosidetti debiti fuori bilancio), per un totale di 18 milioni di euro circa, che cancella e corregge il piano investimenti, approvato a dicembre 2018, in sede di previsionale. E così vengono rimandati al prossimo anno circa 32 milioni di interventi pubblici, mentre molte altre opere vengono cancellate definitivamente". (segue) (Com)