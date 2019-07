Venezuela: Cepal prevede contrazione economica del 23 per cento nel 2019

- L’economia venezuelana registrerà nel 2019 una contrazione economica del 23 per cento. Lo rende noto la Commissione economica per l’America latina e i Caraibi (Cepal), in un rapporto diffuso oggi. Al calo forte e prolungato della produzione di petrolio, si legge, si aggiunge la prolungata contrazione della domanda aggregata interna, problemi nel somministro dell’elettricità e di combustibile e le severe restrizioni imposte alla politica economica dall’iperinflazione e dal limitato accesso ai mercati finanziari internazionali. Le importazioni e il settore minerario potrebbero subire “in modo significativo” le ripercussioni delle sanzioni finanziarie e commerciali imposte al paese, si legge nel rapporto. (segue) (Abu)