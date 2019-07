Sanità Lazio: M5s, bene approvazione in consiglio regionale nostro odg su reinternalizzazione

- Approvato oggi nella seduta straordinaria del consiglio regionale un ordine del giorno, proposto dal M5s e inerente alla reinternalizzazione dei servizi e del personale sanitario. L’atto, commentano i consiglieri del M5s, “ha sfondato il muro della giunta ed è stato approvato” e pertanto gli stessi si dicono “soddisfatti”. Il documento “impegna – spiegano i consiglieri – la giunta a utilizzare la norma nazionale voluta dal ministro Giulia Grillo per reinternalizzare i servizi e il personale al lavoro negli ospedali del Lazio, tramite appalti in cooperative o società terze. Questo vuol dire la razionalizzazione delle spese per il personale, la stabilizzazione in termini di contratti e soprattutto la fine della precarizzazione dei tanti lavoratori che, con contratti peggiorativi rispetto agli assunti e con paghe orarie anche di 6-7 euro, sono stati comunque impegnati nella sanità laziale”.(Com)