Usa: Fed taglia i tassi di un quarto di punto

- Il Federal open market committee (il Comitato federale del mercato – Fomc), braccio operativo della Federal Reserve (Fed) ha deciso oggi, 31 agosto, di tagliare i tassi di interesse, citando le preoccupazioni per l'economia globale e la tenue l'inflazione degli Stati Uniti. E' la prima volta dal 2008 che la Banca centrale statunitense ha optato per un taglio dei tassi, segnalando la disponibilità ad un ulteriore riduzione del costo del denaro, se necessario. I mercati finanziari avevano ampiamente previsto il taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale, che ha abbassato il tasso di riferimento sui prestiti nel range compreso tra il 2 e il 2,25 per cento. La Fed ha dichiarato che "continuerà a monitorare", aggiungendo che "agirà in modo appropriato per sostenere" un'espansione economica da record negli Stati Uniti. (Was)