Usa: agenti di frontiera arrestano gruppo di 225 migranti illegali

- Gli agenti della frontiera degli Stati Uniti hanno arrestato un gruppo di 225 migranti che hanno attraversato illegalmente il confine degli Stati Uniti con il Messico. Lo si apprende da un comunicato diffuso oggi, 31 agosto, dalla Us Customs and Border Protection (Cbp), l'agenzia per le Dogane e la protezione delle frontiere statunitensi. "Gli agenti di frontiera che lavorano vicino al punto di ingresso di Antelope Wells (New Mexico) hanno arrestano 225 stranieri illegali nelle prime ore del mattino del 30 luglio", si legge nella nota. Il gruppo era principalmente composto da famiglie e minori non accompagnati provenienti dai paesi centroamericani. La scorsa settimana, Kevin McAleenan, segretario per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato che si prevede per giugno e luglio una riduzione del tasso di arresti al confine di oltre il 40 percento.(Was)