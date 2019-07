Usa: Casa Bianca, Trump in Polonia e Danimarca dal 31 agosto al 3 settembre

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, visiterà la Polonia e la Danimarca alla fine di agosto per ribadire l'impegno degli Stati Uniti ad affrontare le sfide della regione in materia di sicurezza: lo ha detto la Casa Bianca in un comunicato diffuso oggi, 31 luglio. "Il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump viaggeranno in Polonia e Danimarca dal 31 agosto al 3 settembre 2019", si legge nella nota. "Il presidente e la first lady parteciperanno alle cerimonie commemorative a Varsavia il 1 settembre 2019, in occasione dell'80esimo anniversario dell'inizio della seconda guerra mondiale. Il presidente e la first lady hanno anche accettato un invito a visitare Sua Maestà Margrethe II, regina di Danimarca, e parteciperanno ad una serie di incontri bilaterali e con dirigenti delle imprese", prosegue il comunicato. "Le visite del presidente e della first lady metteranno in evidenza i legami storici tra Stati Uniti, Polonia e Danimarca, nonché la nostra volontà ad affrontare le molte sfide di sicurezza condivise della regione", conclude la Casa Bianca. (Was)