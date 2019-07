Usa: Powell (Fed), taglio dei tassi “non è inizio di ciclo”

- Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell ha dichiarato che il taglio dei tassi della banca centrale approvato oggi, 31 luglio, è parte di una mossa per adeguarsi alle condizioni economiche e dunque non vi è alcuna garanzia per tagli futuri. Quello di oggi “va considerato un aggiustamento, non rappresenta necessariamente l’inizio di un ciclo di riduzioni dei tassi”, ha detto Powell. Ridurre i tassi è un modo per prepararsi ai “rischi al ribasso”, per sostenere l’economia e stimolare l’inflazione, ha aggiunto il capo della Fed durante una conferenza stampa. I mercati si aspettavano una riduzione del costo del denaro di 25 punti base, come poi avvenuto, ma si aspettano altri due tagli quest'anno, alla luce delle crescenti tensioni commerciali e del rallentamento economico globale. (segue) (Was)