Usa-Iran: Washington impone sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Zarif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. Lo ha reso noto oggi, 31 luglio, il dipartimento del Tesoro statunitense attraverso un comunicato. Le sanzioni vietano a Zarif, che agisce per conto del leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei precedentemente sanzionato, di viaggiare o effettuare transazioni verso o attraverso gli Stati Uniti. "Javad Zarif implementa l'agenda spericolata del leader supremo dell'Iran ed è il principale portavoce del regime in tutto il mondo", ha dichiarato il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin in una nota. (segue) (Was)