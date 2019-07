Uruguay: rapporto Cepal, economia in crescita dello 0,3 per cento nel 2019

- L'attività economica in Uruguay registrerà una crescita dello 0,3 per cento nel 2019. Lo rende noto la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal), in un rapporto diffuso oggi. Il rapporto, che evidenzia una situazione di stallo dell'economia a ragione soprattutto del contagio proveniente dai principali soci commerciali, Argentina e Brasile, sottolinea ad ogni modo che la proiezione è stata elaborata prima che venisse confermato un investimento da tre miliardi di dollari da parte dell'azienda finlandese del settore della produzione di cellulosa Upm. (segue) (Abu)