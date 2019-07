Imprese: FI su Ryanair, informativa governo su esuberi e impatto in Italia

- Renata Polverini, responsabile del dipartimento Lavoro di Forza Italia e Giorgio Mulé, deputato azzurro della commissione Trasporti, in una nota congiunta affermano: "O'Leary, ha annunciato 1.500 posti lavoro a rischio tra piloti e assistenti di volo, è importante che Di Maio e Toninelli ci facciano sapere quale è l'impatto che questi tagli potranno avere nel nostro Paese". I parlamentari FI quindi spiegano: "Alla base del taglio 'inevitabile' della forza lavoro, dei voli e della chiusura degli scali l'amministratore delegato di Ryanair imputa il calo del 21 per cento dei profitti, lo stop ai voli del 737 Max di Boeing e la Brexit. Qui in Italia dobbiamo conoscere i rischi concreti che corrono i lavoratori, le imprese e l'indotto in generale, per cui chiediamo che Di Maio e Toninelli vengano subito a informarci in merito. Non aspettiamo l'apertura dell'ennesimo tavolo di crisi di cui il capo politico del Movimento cinque stelle ci farà perdere le tracce", concludono Polverini e Mulè. (Com)