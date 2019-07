Forza Italia: Parisi, sì ad appello Berlusconi per altra Italia, ultima possibilità prima di baratro

- "Finalmente arriva da Silvio Berlusconi un forte e chiaro segnale di apertura verso il mondo liberale, popolare e riformista che da troppo tempo è privo di una casa in grado di rappresentarlo". Lo dichiara in una nota Stefano Parisi, segretario nazionale del movimento politico Energie per l'Italia che spiega anche: "L'appello a tutte le realtà organizzate, le forze politiche, le comunità, i singoli cittadini non può cadere nel vuoto. Tutti noi dobbiamo lavorare per costruire una nuova casa che faccia cambiare idea sulla politica agli italiani, che sia in grado di rinnovarsi profondamente e così rappresentare la maggioranza degli italiani che vogliono un futuro prospero e di benessere per i loro figli, che credono che l'Italia possa torna a essere un grande Paese, forte e autorevole in Europa e nel mondo, che vogliono mettere in moto la nostra economia per dare a tutti un'opportunità di lavoro e di benessere". Parisi conclude: "La federazione proposta da Silvio Berlusconi deve essere il luogo di elaborazione del nuovo pensiero politico liberale e popolare post-populista. L'ambizione deve essere quella di ridare una guida liberale seria e autorevole al Paese. Già dal 2017 proponemmo una costituente liberale e popolare per costruire una nuova realtà forte e autorevole. Speriamo, questa volta, si possa davvero iniziare a lavorare. È l'ultima possibilità prima del baratro."(Com)