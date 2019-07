Colombia: Cepal stima crescita al 3,1 per cento nel 2019

- La Colombia registrerà una crescita del 3,1 per cento nel 2019. Lo rende noto la Commissione economica per l’America latina e i Caraibi (Cepal), in un rapporto diffuso oggi. L'attività economica nel primo trimestre del 2019, si legge nello studio, ha registrato un aumento del 2,8 per cento, inferiore alle previsioni. Nel resto dell'anno, la ripresa economica dovrebbe essere consolidarsi, promossa daldomanda interna, che dovrebbe compensare, come nel 2018, la fragilità della domanda esterna e consentire di raggiungere una crescita del 3,1 per cento nel 2019. (segue) (Mec)