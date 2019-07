Infrastrutture: Mit, Toninelli indica Gaetano De Stefano come commissario Mose

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, d’intesa con il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha individuato nell’ingegnere Gaetano De Stefano il nome da proporre a palazzo Chigi per ricoprire il ruolo di commissario straordinario al Mose. Lo riferisce il Mit in una nota. La figura, prevista dal decreto Sblocca cantieri, dovrà sovraintendere alle fasi di completamento, collaudo e avviamento del Modulo sperimentale elettromeccanico noto come Sistema Mose. La legge prevede espressamente che il commissario, che dovrà essere nominato con Dpcm, possa assumere le funzioni di stazione appaltante e operi in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia del Mit. De Stefano, 44 anni, informa ancora la nota del Ministero, è ufficiale dei Carabinieri, dottore di ricerca in Ingegneria e attualmente capo della Seconda Sezione dell’Ufficio Progetti – Task Force per la valorizzazione e dismissione degli immobili non residenziali del ministero della Difesa. (Com)