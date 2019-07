Sanità Lazio: ok da consiglio Regione a sei ordini del giorno

- La seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), ha approvato sei ordini del giorno al termine della seduta straordinaria, iniziata stamane con l'intervento del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, il quale aveva riferito gli esiti della riunione del tavolo tecnico del ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) sull'andamento dei conti della sanità. "Ieri si è aperta una nuova pagina per la sanità del Lazio – ha detto Zingaretti in apertura - Il tavolo tecnico, convocato per bollinare il consuntivo 2018, ha certificato il saldo positivo con più di sei milioni di euro. È la prima volta dopo 11 anni di lavoro. Alla luce dell'accertamento del tavolo tecnico sull'andamento dei conti – ha proseguito Zingaretti - con la certificazione del saldo positivo, e sull'adempienza della Regione Lazio nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ho chiesto al termine del tavolo al primo ministro Giuseppe Conte di attivare tutte le procedure per portare in Consiglio dei ministri la delibera di completamento del mandato e quindi la cessazione della gestione commissariale della sanità del Lazio". Di qui un lungo dibattito d'Aula, nel corso del quale le opposizioni hanno più volte ricordato i diversi annunci fatti in passato sulla imminente uscita dal commissariamento della sanità del Lazio. Per l’assessore Alessio D’Amato, in sede di replica, va ricordato che "l’Italia è uno dei paesi che investono meno in materia sanitaria e questo è un tema da affrontare non solo a livello regionale. La sanità laziale è però all’avanguardia in settori di eccellenza, come quello dei trapianti, e da questo bisogna ripartire per una nuova stagione che si lasci alle spalle il periodo del commissariamento. Sulle questioni specifiche, la carenza di medici è a livello nazionale, il Lazio ne è solo una parte; c’è poi la necessità di investimenti sulle strutture e la questione delle nomine dei dirigenti. La sfida del servizio sanitario del Lazio dovrà vedere una importante assunzione di responsabilità da parte dell’aula", ha concluso D’Amato prima della votazione degli ordini del giorno. (segue) (Com)