Sanità Lazio: ok da consiglio Regione a sei ordini del giorno (2)

- Dopo la replica dell'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, il Consiglio è passato a esaminare le 19 proposte di ordine del giorno presentate: sei i documenti approvati, tredici quelli respinti. Il primo ordine del giorno approvato, primo firmatario Loreto Marcelli (M5s), impegna la giunta "a confermare l'impegno di riduzione della quota di esternalizzazione di servizi e di personale sanitario nella Regione Lazio". Passa anche l'ordine del giorno presentato da alcuni consiglieri di centrodestra – prima firmataria Chiara Colosimo (Fd'I) – che impegna la giunta a sbloccare le assunzioni dei precari, a prevedere importanti investimenti in macchinari per la diagnostica e "a porre in essere una seria programmazione sanitaria, che risolva finalmente il problema delle liste d'attesa, delle condizioni dei pronto soccorso e del sovraffollamento dei reparti di degenza". Un ordine del giorno proposto da Giancarlo Righini (Fd'I) impegna la Regione a impegnarsi per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e di retribuzione nelle procedure di subentro delle aziende nei cambi d'appalto. (segue) (Com)