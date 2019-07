Sanità Lazio: ok da consiglio Regione a sei ordini del giorno (3)

- Massima convergenza fin dalle sottoscrizioni, sull'ordine del giorno proposto dai consiglieri della Lega, Daniele Giannini, Laura Corrotti e Orlando Tripodi, volto a istituire il servizio di radioterapia nel presidio ospedaliero San Paolo di Civitavecchia. Il presidente della commissione consiliare Sanità, Giuseppe Simeone (FI), è il primo firmatario dell'ordine del giorno che impegna il presidente Zingaretti e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, a depositare presso il consiglio regionale i verbali delle riunioni del tavolo di verifica del Mef, i piani operativi per il risanamento del sistema sanitario regionale presentati al suddetto tavolo e a esporre un piano triennale di riorganizzazione che innanzi tutto disegni la nuova struttura organizzativa della sanità laziale. Proviene dalla maggioranza l'ultimo ordine del giorno approvato, primo firmatario Marco Vincenzi (Pd), che "impegna il presidente a porre in essere tutte le iniziative per sollecitare il governo a deliberare quanto prima la conclusione della stagione commissariale della sanità del Lazio" e "a proseguire negli atti di programmazione e gestione per perseguire gli obiettivi di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Ssr". (Com)