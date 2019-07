Energia: Castaldi (M5s), su trivelle da Lega carpiato all'indietro come per Tav

- Gianluca Castaldi, senatore del Movimento cinque stelle, in una nota, denuncia: "Siamo dispiaciuti che il ministro Salvini anche sulle trivelle abbia compiuto un carpiato all'indietro simile a quello effettuato dalla Lega su Tav. Investire sugli idrocarburi per il futuro della nostra politica energetica - rimarca - è come puntare ad ascoltare musica mangianastri nell'era di Spotify: le trivelle appartengono a un mondo che non c'è più. Lo pensava anche Salvini, che tre anni or sono sostenne il referendum contro le trivellazioni in mare. Ora, qui non si tratta di dire sempre sì o sempre no: per le trivelle come per il Tav, il M5s continua a dire no perché non vuole riportare il paese nel secolo scorso". Sappiamo tutti, continua Castaldi, "che circa il 10 per cento dei combustibili fossili estratti nel nostro paese poi finisce altrove, e che investendo in maniera massiccia sulle rinnovabili si creerebbero da subito un numero di posti lavoro sette volte superiore a quello che ora garantiscono le major del petrolio. Restiamo nel 2019 per cortesia e iniziamo a dare un minimo di riguardo ambientale per i nostri mari, cari anche a Salvini e al figlio come abbiamo visto".(Com)