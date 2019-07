Energia: Enel Americas annuncia aumento utili del 35,2 per cento nel primo semestre (2)

- In termini di fatturato il risultato del primo semestre di Enel Americas segna un +23 per cento, con entrate per 7,228 miliardi di dollari. In aumento del 25,3 per cento anche il margine operativo lordo (Mol) con 2,070 miliardi di dollari. Bezzeccheri ha inoltre posto l'accento sulla sostenibilità delle operazioni di Enel Americas nella regione. "Nella prima metà dell'anno la sostenibilità di Enel Americas è stata riconosciuta con l'inclusione per la prima volta nel "The Sustainability Yearbook 2019", così come dalla conferma della nostra presenza nell'indice FTSE4Good", ha dichiarato l'ad di Enel. Solo la settimana scorsa la controllata cilena Enel Generación Chile, e la multinazionale mineraria Anglo American hanno siglato un accordo per la fornitura per dieci anni di fino a 3 TWh l'anno di energia rinnovabile. Si tratta del più grande contratto di fornitura di energia da fonte rinnovabile per volumi annui mai siglato dal Gruppo Enel oltre che il più grande contratto di questo tipo in Cile. (Abu)