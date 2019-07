Camera: M5s, ok ad arresto Sozzani, nostra posizione non cambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle in Giunta per le autorizzazioni alla Camera Eugenio Saitta informa, in una nota, che oggi, con i componenti del M5s in Giunta hanno votato "per la concessione dell'autorizzazione agli arresti domiciliari del deputato di Forza Italia Diego Sozzani, nell'ambito del procedimento che lo vede indagato per finanziamento illecito e altri reati davanti al Tribunale di Milano". Questo voto, spiega Saitta, "interviene dopo quello già espletato sulla richiesta di utilizzo di varie intercettazioni, sempre nei confronti del deputato forzista. Anche in quella occasione il Movimento si era espresso per la concessione dell'autorizzazione. La nostra posizione quindi non cambia e resta in linea con le decisioni adottate su casi dello stesso tipo".(Com)